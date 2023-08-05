Риск распространения холеры в мире очень высок

С начала текущего года в 25 странах мира зарегистрировали вспышки холеры. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, это на девять стран больше, чем в аналогичный период прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Представители ВОЗ оценивают риск дальнейшего распространения холеры в мире как "очень высокий".

"С начала года по 15 июля по меньшей мере 25 государств сообщили о случаях холеры", - заявляют в организации.

Последнее уведомление пришло в середине мая из Индии. При оценке рисков распространения холеры по всему миру ВОЗ учитывает растущее число вспышек, их географическую составляющую, нехватку вакцин, а также других ресурсов.

Вызвать столь частые вспышки болезни могли дожди в Западной Африке, которые по обыкновению длятся с мая до октября. Кроме того, в организации считают, что высокие температуры в некоторых регионах планеты могут способствовать размножению холерного вибриона в водной среде.

Известно, что больше всего вспышек зафиксировали в Африке. Уведомления о выявлении холеры пришли также из Сирии, Афганистана, Малави, Гаити, Мозамбика.