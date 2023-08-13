Установлен тип людей, которые стареют быстрее

Психологи из Дьюкского университета в США пришли к выводу, что склонные к антисоциальному поведению люди стареют быстрее. Результаты исследования ученых были представлены в журнале International Journal of Environmental Research and Public Health, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы проанализировали данные крупного лонгитюдного исследования в Новой Зеландии, в котором приняли участие 1037 участников, родившихся в период с апреля 1972-го по март 1973 года. Все участники прошли медицинское и психологическое обследование несколько раз: впервые в 3 года и последний раз в возрасте 45 лет.

Анализ показал, что у участников с антисоциальным поведением в анамнезе значительно ускорялись темпы биологического старения. Когда эти люди достигли возраста 45 лет, они были в среднем на 4,3 биологических года старше по сравнению с теми, у кого был более низкий уровень антисоциального поведения.

Антисоциальное поведение относится к действиям, которые постоянно нарушают социальные нормы, игнорируют права других и часто связаны с отсутствием сочувствия или раскаяния. Это, например, лживость, агрессия, воровство, насилие, ложь и другие виды манипулятивного или эксплуататорского поведения.