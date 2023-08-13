Выявлены новые препараты для борьбы с болезнью Альцгеймера

Ученые из Университета Кентукки выявили новые лекарства для борьбы с болезнью Альцгеймера. Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, иллюстрирует, что противовоспалительные препараты могут быть эффективными методами лечения деменции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе работы авторы сосредоточили свое внимание на белке p38. Многие специалисты работают с этим белком, поскольку он может быть потенциальной целью разработки лекарств для лечения болезней с нейровоспалительной дисфункцией. На животной модели мышей с имитацией ранней стадии болезни Альцгеймера команда применила генетические инструменты, чтобы остановить выработку р38 в микроглии - основном типе иммунных клеток в головном мозге. Они протестировали ингибиторы p38, чтобы понять, изменит ли это формирование амилоидных бляшек, ассоциированных с болезнью Альцгеймера.

Результаты показали, что сами бляшки бета-амилоидного белка не были подвергнуты разрушению, однако количество микроглии вблизи этих структур сократилось. Это означает, что, вероятно, подобные препараты могут влиять на некоторые факторы развития болезни Альцгеймера.

Ингибиторы p38 показали эффективность в ходе предыдущих клинических испытаний на людях. Однако до сих пор было неясно, когда в процессе заболевания следует назначать ингибиторы р38, а также вредно ли длительное воздействие таких препаратов. Исследователям удалось определить, что применение изученных лекарств на ранней стадии заболевания способно изменять связь между иммунными клетками мозга и развитием заболевания. Кроме того, длительное подавление p38 не вызвало заметных побочных эффектов.