Названа неочевидная причина хронической усталости и вялости

Одной из неочевидных причин возникновения хронической усталости и отсутствия энергии является дефицит витамина В12, считают врач-терапевт Рэйчел Уорд и диетолог Луиза Пайн. Их мнения приводит The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уорд отметила, что витамин В12 необходим для производства эритроцитов и нервных клеток, а также участвует в работе иммунной системы. "Его дефицит приводит к неврологическим симптомам, таким как онемение, нарушение равновесия, спутанность сознания и аномальное ощущение покалывания", - рассказала она.

По словам Уорд, люди, которым не хватает B12, часто жалуются на усталость и вялость. Это происходит из-за нехватки эритроцитов, которые переносят по телу кислород.

Луиза Пайн добавила, что для хорошего самочувствия человеку ежедневно нужно 1,5 миллиграмма B12. Обычно эту дозу организм получает из пищи - мяса, рыбы и молочных продуктов. По ее словам, дефицит чаще всего возникает у пожилых из-за того, что в старости организм хуже усваивает витамины, а также у людей, чья диета состоит в основном из растительной пищи.