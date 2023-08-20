Перечислены продукты, которые вредят памяти

Люди, которые питаются продуктами с высоким содержанием жира и сахара, хуже справляются с задачами на память, выяснили ученые из Мичиганского университета. Исследование было опубликовано в Physiology & Behavior, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В прошлом столетии произошел значительный глобальный сдвиг в сторону использования продуктов промышленного производства с высокой степенью переработки. Вместо того, чтобы готовить блюда в домашних условиях из сырых ингредиентов, современные блюда в основном готовятся из уже прошедших какой-либо этап обработки продуктов. Так, многие ингредиенты обрабатываются дополнительно сахаром и солью, чтобы вкус был лучше.

Исследование показало, что потребление чрезмерного количества продуктов с высоким содержанием жира и сахара может оказывать негативное воздействие на гиппокамп, что, в свою очередь, может повлиять на функции памяти.

Ученые провели онлайн-исследование с участием 340 участников. От них потребовали выполнения различных заданий и заполнение анкеты с вопросами о повседневной жизни.

Результаты показали, что участники, которые сообщили о более высоком потреблении продуктов с высоким содержанием жира и сахара, как правило, имели худшие результаты по всем задачам памяти. Единственным исключением было задание на распознавание слов. У них также наблюдались более медленные реакции.