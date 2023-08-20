Ученые нашли способ точно диагностировать рак без вмешательства хирурга

В МГМУ им. Сеченова начали применять "цифровую биопсию" - это способ безоперационного анализа, который определяет тип опухоли, а также отвечает на вопрос о доброкачественности или злокачественности новообразования, рассказал "Газете.Ru" руководитель Центра нейросетевых технологий Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета, доктор медицинских наук Евгений Сирота, передает Day.Az.

Биопсией называется взятие ткани у человека, которая нужна для проведения морфологического исследования. Однако этот анализ бывает травматичным и применяется не всегда. Врачи давно ищут возможность определения типа опухоли по снимкам рентгена, КТ и МРТ. В Сеченовском университете нашли способ проводить такую "цифровую биопсию".

"Это метод, который извлекает большое количество разнообразных признаков из медицинских изображений с использованием специализированных алгоритмов. Рентгенологические или КТ-снимки состоят из черных и белых точек, которые имеют свою интенсивность. Любое изображение в 2D-режиме состоит из мельчайших точек, где единицей является пиксель. В 3D-режиме - это воксель. Эти точки формируют какой-то узор. Этот узор можно сопоставить с картой тела, - расположением нервов, сосудов и сделать вывод", - объяснил Сирота.

Главный вопрос, на который отвечает "цифровая биопсия", - какая именно опухоль на снимке: доброкачественная или злокачественная. Дальше нейросеть определяет тип новообразования. Также машина выдает степень ее дифференцировки.

"Существуют высоко-, умеренно-, низко- и недифференцированные опухоли. Высокодифференцированные опухоли мало отличаются от нормальных клеток почечной ткани и, как следствие, их злокачественный потенциал ниже, поэтому они менее опасны. Низко- и недифференцированные опухоли мало чем напоминают своих "родителей" и живут по своим законом безудержного роста - это самые опасные типы раковой ткани", - объяснил Сирота.

Поэтому всегда важно знать степень дифференцировки опухоли перед началом лечения.