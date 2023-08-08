Найден способ восстановить поврежденные почки

Биологи из Университета Уэйк-Форест и Туринского университета выяснили, что пересадка митохондрий может уменьшить ущерб для почечных клеток из-за болезни или травмы и обратить вспять некоторые изменения. Исследование опубликовано в журнале Annals of Surgery, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Митохондрии производят энергию, необходимую для функционирования клетки. Ученые протестировали их пересадку от донорских клеток в поврежденные. При этом они сосредоточились на клетках проксимальных канальцев человека, которые играют важную роль в удалении токсинов.

Пересадка здоровых митохондрий в поврежденные клетки привела к увеличению клеточной энергии. Тесты на почках показали, что это привело к их частичному восстановлению.