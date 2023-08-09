Врач назвала неординарный способо охладиться жаркую погоду

Необычный способ охладиться в летнюю жару назвала врач-терапевт Надежда Чернышева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, ее рекомендации цитирует "Вечерняя Москва".

По ее словам, в период аномальной жары лучше отключить бытовую технику. "Телевизор, компьютер и иные устройства, которые вырабатывают тепло, могут также поглощать влажность в комнате. По этой причине в период жары лучше отключать технику", - сказала она.

Также врач посоветовала пить в жару как можно больше чистой воды, проветривать помещение ранним утром, вечером или ночью, увлажнять воздух и правильно питаться. "Ешьте ягоды, фрукты, кисломолочку, арбуз - эти продукты легко усваиваются. Кроме того, они охлаждают вас изнутри", - отметила Чернышева.