Будет ли в Азербайджане новая волна коронавируса осенью?

За последние четыре недели в мире, согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, были зарегистрированы 1 008 194 случая заражения коронавирусом и 3 132 случая смерти от этого заболевания. По сравнению с предыдущими 4 неделями число заражений увеличилось на 7 процентов, а смертность снизилась на 53 процента.

Может ли число заражений коронавирусом увеличиться в Азербайджане?

Как передает Day.Az, инфекционист-гепатолог Мардан Алиев сказал Trend в среду в связи с этим, что коронавирусная инфекция имеет тенденцию распространяться в осенне-зимний сезон.

"Основные причины этого - проведение людьми больше времени в помещении в связи с сезоном, снижение числа солнечных дней, ослабленная иммунная система. Поэтому к осени число инфицированных коронавирусом может незначительно увеличиться", - сказал он.

Мардан Алиев добавил, что в Азербайджане сформирован полный коллективный иммунитет к вирусу, в отличие от таких стран, как Китай, Тайвань. Несмотря на это, необходимо продолжать соблюдать соответствующие правила гигиены, носить маски в местах скопления людей.

Отметим, что в Азербайджане за последнюю неделю (31 июля - 6 августа), по данным Оперативного штаба при Кабинете министров, было зафиксировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17 человек, инфицированных COVID-19, выздоровели. Число летальных исходов за неделю составило 3.

На данный момент в стране выявлено в целом 832 036 случаев заражения коронавирусом, из них 821 731 человек вылечился, в настоящее время насчитывается 12 активных больных. На сегодняшний день от коронавируса в стране умерли 10 293 человека.

Согласно информации, за последнюю неделю было проведено 2 517 тестов в связи с выявлением новых случаев заражения, а всего на сегодняшний день - 7 663 893 теста.

За последнюю неделю в стране были вакцинированы от коронавируса 169 человек.