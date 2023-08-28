ВОЗ предупредила о быстром распространении в мире нового варианта омикрон-штамма

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатировала быстрое распространение в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2. В опубликованном в Женеве пресс-релизе она сообщила, что отныне он отнесен к категории "вариантов, представляющих интерес" (VOI). Прежде ВОЗ определяла EG.5 как "вариант, находящийся под наблюдением" (VUM), считая уровень связанного с ним риска для здоровья людей менее высоким, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Впервые сообщения о EG.5 поступили 17 февраля 2023 года, а 19 июля 2023 года он был обозначен как вариант, находящийся под наблюдением (VUM).

"EG.5 несет дополнительную аминокислотную мутацию F456L в шиповом белке по сравнению с родительским подвариантом XBB.1.9.2 и XBB.1.5", - отметила организация, добавив, что "в глобальном масштабе наблюдается устойчивый рост" доли EG.5 по сравнению с другими вариантами. В течение недели с 17 по 23 июля "глобальная распространенность EG.5 составила 17,4%, что представляет собой заметное увеличение по сравнению с данными, представленными четырьмя неделями ранее - с 19 по 25 июня, когда этот показатель составлял 7,6%.

По оценкам ВОЗ, в целом риск, который представляет на настоящий момент EG.5 для населения "на глобальном уровне", расценивается как низкий, что соответствует риску, которые представляют другие ныне циркулирующие в настоящее время варианты, отнесенные к категории VOI. "Хотя EG.5 продемонстрировал повышенную распространенность, преимущество в росте и способность ускользать от иммунитета, на сегодняшний день не было сообщений об изменениях тяжести заболевания", - подчеркнули в ВОЗ. Вместе с тем "из-за своего преимущества в росте и характеристик ускользания от иммунитета EG.5 может вызвать рост заболеваемости и стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире.

ВОЗ рекомендовала странам делиться информацией о распространении EG.5, а также проводить исследования изменений в тяжести заболевания COVID-19.