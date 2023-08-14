COVID-19 может изменить цвет ног у мужчин в вертикальном положении тела, сообщается в статье в журнале Lancet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ученых, тридцатитрехлетний мужчина на протяжении полугода жаловался на быструю смены цвета ног на багровый при положении стоя. При этом цвет его ног возвращался в обычное состояние, когда он ложился.

Врачи диагностировали у пациента нарушение работы вегетативной нервной системы, связанное с длительным коронавирусом. Изменение цвета ног связано со скоплением венозной крови.