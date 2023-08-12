Раскрыт легкий способ улучшения самочувствия

Общение с друзьями способно улучшить общее самочувствие и психическое здоровье.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, к такому выводу пришла компания Califia Farms, проведя опрос 2000 человек в Великобритании, пишет The Sun.

Согласно результатам, 67 процентов опрошенных считают, что общение с друзьями является простым способом улучшить самочувствие. Участники опроса полагают, что 25 минут с другом приносят такую же пользу для тела, ума и ментального здоровья, как тренировка в спортзале или теплая ванна. В среднем для улучшения общего состояния опрошенным требовалось провести в компании друзей 1 час и 49 минут.

Более половины (51 процент) отметили, что любят встречаться с близкими за чашечкой кофе, 46 процентов выбрали прогулку и 43 процента - ужин в ресторане. Каждый второй (55 процентов) назвал дружеские посиделки без алкоголя более предпочтительными. 34 процента объяснили это тем, что на трезвую голову получается более содержательная беседа, 31 процент уверен, что без алкоголя удается наладить тесные связи, столько же хотят сэкономить на напитках.