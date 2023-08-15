Ученые зарегистрировали самый ранний случай болезни Альцгеймера

Нейробиологи и неврологи из Столичного медицинского университета в Пекине диагностировали у 19-летнего китайца болезнь Альцгеймера. О самом молодом пациенте с подобным диагнозом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Alzheimer's Disease (JoAD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врачей, молодой человек начал жаловаться на проблемы с концентрацией в 17 лет, с тех пор ситуация лишь усугубилась и он начал страдать от краткосрочной потери памяти, испытывал сложности с чтением и выражением эмоций. После прохождения тестов для определения приобретенного слабоумия ему поставили официальный диагноз.

Обычно болезнь Альцгеймера проявляется в пожилом возрасте, но бывают редкие случаи, когда с ней сталкиваются до 30 лет. Тогда возникновение нейродегенеративного заболевания обусловлено наличием наследственных мутаций в генах. Однако в этом случае никаких нарушений в работе генов, ответственных за раннюю потерю памяти, обнаружено не было. Более того, ни у кого из членов семьи 19-летнего молодого человека не было в анамнезе деменции.

Медики утверждают, что этот случай переворачивает сложившееся представление о типичном возрасте начала заболевания.