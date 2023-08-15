https://news.day.az/medicine/1589564.html ВОЗ встревожен быстрым распространением нового штамма коронавируса
ВОЗ встревожен быстрым распространением нового штамма коронавируса
За последний месяц число случаев заражения COVID-19 выросло на 80 процентов. ВОЗ связывает это с быстрым распространением нового варианта коронавируса "Эрис".
Как сообщили во вторник Day.Az, по данным ВОЗ, число случаев заражения COVID-19 во всем мире увеличилось на 80 процентов по сравнению с предыдущим четырехнедельным периодом.
"Эрис" (EG.5) - производная варианта "Омикрон" COVID-19, быстро распространяется и имеет аналогичные результаты.
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