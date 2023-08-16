Онколог рассказал об опасности солнца для «белых воротничков»

О повышенном риске развития меланомы у офисных работников предупредил в беседе с "Мослентой" врач-онколог, к.м.н., эксперт телеканала "Доктор", член Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), лидер группы по меланоме, опухолям кожи и саркомам Института онкологии Хадасса Игорь Утяшев, передает Day.Az.

"Меланому еще называют "болезнью белых воротничков". Это те люди, которые большую часть своей жизни находятся в офисе, как правило, закрыты, и всего на несколько недель в году, попадая в жаркие страны, занимаются экстремальным поведением на солнце. То есть они находятся все время на солнце и сгорают", - сказал врач и отметил, что резкие ожоги увеличивают риск развития меланомы.

Чтобы не повышать вероятность появления новообразования, важно не выходить на открытое солнце с 10 до 17 часов, особенно в странах с тропическим климатом. Чем ближе к экватору мы находимся, тем интенсивность ультрафиолета выше, уточнил специалист.

Кроме того, Утяшев посоветовал проверять в приложениях погоды ультрафиолетовый индекс. По его словам, если его уровень не выше пяти, находится на солнце можно долго, осторожнее надо быть при показателях от 6 до 7. Когда УФ-индекс больше 10, выход на солнце становится опасным.