Врач назвала болезни, о которых могут сигнализировать трещины на стопах

Трещины на стопах могут быть симптомом различных заболеваний, начиная от плоскостопия и заканчивая сахарным диабетом. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-подолог Анжелика Койнова, передает Day.Az.

"Трещины представляют собой линейные разрывы кожи, они возникают из-за нарушения водного баланса - повышенной влажности или наоборот сухости кожи. Эта проблема характеризуется значительным повреждением кожи на пальцах ног, в межпальцевых промежутках и на стопах", - рассказала она.

Койнова отметила, что трещины на стопах могут сигнализировать о ряде болезней.

"Повреждения в межпальцевых промежутках свойственны для людей, имеющих заболевания щитовидной железы, сахарный диабет или грибковые поражения", - отметила она.

По словам подолога, трещины на стопах могут указывать на деформацию стопы, в частности, на плоскостопие.

"Из-за этой проблемы пятка принимает на себя больше нагрузки, и мягкая кожа постепенно разрушается под сильным механическим воздействием. Малоподвижный образ жизни, сидячая работа, ношение неправильной обуви - все это вредит не только стопам, но и здоровью организма в целом", - объяснила она.

Причиной появления трещин на стопах, утверждает врач, может быть грибок. "Человек может замечать такие симптомы как грубая, натянутая и пересушенная кожа с шелушением, частичное отслоение наружного слоя кожи, кровянистые выделения и зуд", - добавила она.

Койнова советует бороться с трещинами на стопах с помощью пемзы и специальных пилок. Использовать их рекомендуется не на влажную, а на сухую кожу.

"При неглубоких пяточных трещинах справиться с проблемой помогут ножные ванночки, пилинги, косметические увлажняющие средства, подбор и ношение качественной, подходящей по размеру, соответствующей весу и нагрузкам обуви, при необходимости ортопедической (например, при ожирении), а также исключение длительного ношения обуви без задника (сабо, шлепанцев, сланцев)", - подчеркнула она.