Найдена причина длительной мышечной слабости при COVID-19

Исследователи из Мальтийского университета обнаружили причину слабости в мышцах при длительном COVID-19. Результаты работы были опубликованы в журнале Biochimica et Biophysica Acta (BBA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Треть людей, выздоравливающих после COVID-19, страдают от долгосрочных симптомов, которые включают постоянную усталость, одышку, трудности с концентрацией внимания и мышечную слабость.

Авторы использовали модель плодовых мух. Известно, что вирус воздействует на рецептор ACE2, подавляя его, чтобы заразить организм. Но ученые не знали, к чему еще это приводит. В эксперименте они подавили рецептор без вируса - этого было достаточно, чтобы вызвать усталость.

При анализе работы ACE2 ученые обнаружили нарушение связи между нервами и мышцами. Было обнаружено, что несколько ключевых молекул, необходимых нервам для отправки сообщений мышцам, были скомпрометированы.

"Помимо захвата вирусом, рецептор ACE2 на поверхности клетки также может быть целью собственной иммунной системы организма, как это происходит при рассеянном склерозе", - отметили авторы.