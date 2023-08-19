Врач оценил опасность нового варианта коронавируса с 30 мутациями

Новый вариант коронавируса BA.2.86 с более чем 30 мутациями вряд ли несет в себе серьезную опасность, считает доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. В разговоре с "Lenta.ru" он объяснил, почему SARS-CoV-2 продолжает видоизменяться, передает Day.Az .

"Думаю, что ничем он не опасен и ничем он не будет грозить, потому что это отражение естественного процесса. Мутации происходят в вирусе независимо ни от кого и ни от чего, каждый день их десяток, а то и больше. Их просто все не перечисляют, просто какой-то вдруг берут, который, например, быстрее всех распространяется. Это естественный процесс - приспособление вирусов к меняющимся условиям. Если новая конструкция получается более прогрессивная, например, более контагиозная, более заразительная, быстрее распространяется, то она будет вытеснять все предыдущие конструкции, что сейчас и происходит в преддверии осенне-зимнего периода", - оценил опасность нового варианта специалист.