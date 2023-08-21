Названы симптомы приводящего к диабету и слабоумию хронического воспаления

Депрессия, бессонница и частые боли являются признаками хронического воспаления в организме, уверены нутрициолог Лора Болл и диетолог Эмили Берч. Симптомы воспалительного процесса и способ их уменьшить они назвали в статье для The Conversation, передает Day.Az.

Специалистки в области питания отметили, что воспаление является нормальной реакцией организма на раздражение и свидетельствует о процессе заживления. Однако если процесс продолжается длительное время, он вредит человеку и, по словам Болл, приводит к развитию диабета, артрита, сердечных заболеваний и слабоумия.

Эксперт по питанию предупредила, что о наличии хронического воспаления говорят такие симптомы, как постоянная боль, усталость, бессонница, плохая подвижность суставов, проблемы с кожей и пищеварением. Кроме того, люди в таком состоянии часто болеют, могут испытывать депрессию или тревогу, иногда худеют или толстеют без видимой причины.