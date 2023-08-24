В Лондоне подали в суд на AstraZeneca

Родственники британцев, умерших после вакцинации от коронавируса, подали иск в лондонский суд в отношении фармацевтической компании AstraZeneca. Как сообщило агентство Reuters, речь идет о первом подобном судебном разбирательстве в Англии.

В частности, британец Аниш Тейлор, чья супруга Алпа умерла в марте 2021 года после получения первой дозы вакцины AstraZeneca, подал в иск в Высокий суд Лондона на британско-шведскую компанию 4 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, его адвокат Питер Тодд из юридической фирмы Scott-Moncrieff & Associates заявил, что в ближайшие месяцы порядка 50 человек также начнут судиться с фармацевтическим гигантом.

Reuters подчеркнуло, что 21 августа иск против AstraZeneca подал пациент Джейми Скотт, у которого после вакцинации была выявлена тромбоцитопения. Юридическая фирма Hausfeld, представляющая Скотта, добавила, что еще примерно 40 клиентов также намерены обратиться в судебные органы. Согласно адвокату Саре Мур, истцы будут требовать денежной компенсации от компании.

30 декабря 2020 года Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании первым в мире одобрило применение вакцины AstraZeneca, разработанной совместно с Оксфордским университетом. Вакцинация этим препаратом началась в Соединенном Королевстве 4 января 2021 года.

В мае 2021 года Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании рекомендовал не использовать препарат AstraZeneca для людей в возрасте до 40 лет. Как поясняла глава MHRA Джун Рейн, причиной такой рекомендации стали "возможные побочные эффекты у чрезвычайно небольшого числа людей". Ранее сообщалось, что применение вакцины привело к образованию тромбов по меньшей мере у сотен людей. При этом число пациентов в Великобритании, умерших из-за тромбообразования после вакцинации указанным препаратом, составляет как минимум несколько десятков человек.