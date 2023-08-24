Плохой холестерин: несколько домашних средств, которые помогут очистить от него организм

В нашем организме содержится хороший и плохой холестерин. Хороший холестерин, так называемый ЛПВП-холестерин, - это тип жира, который помогает очистить артерии и улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.

В свою очередь, плохой холестерин, известный под названием ЛПНП, - это тип жира, который откладывается на стенках артерий, из-за чего со временем они закупориваются, и кровообращение ухудшается.

Хотя основную часть холестерина вырабатывает печень, примерно 20-30% поступает в организм с пищей. Именно поэтому очень важно следить за своим питанием, чтобы избежать проблем, к которым приводит избыток холестерина в крови.

В этой статье Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru даст тебе несколько полезных советов, которые помогут очистить организм от плохого холестерина.

Увеличь потребление витаминов

Потребление витаминов С, Е и B в пищу необходимо для того, чтобы очистить артерии и помешать холестерину накапливаться в них. Эти витамины снижают содержание холестерина в организме и не дают ему навредить нашему организму.

Продукты, богатые витамином С. Этот витамин мешает холестерину прикрепляться к стенкам артерий. Витамином С богаты многие фрукты, например: лимон апельсин помело мандарин киви

Продукты, богатые витамином Е. Он помогает удалить избыток плохого холестерина из кровеносной системы. Витамин Е содержится в зерновых продуктах: семена льна семена подсолнечника зародыши пшеницы

Продукты, богатые витаминами группы B. Витамины B3 и B6 защищают печень от негативного влияния холестерина.

Сократи потребление яиц

В одном яйце содержится 275 мг холестерина. Ты можешь употреблять яйца в пищу в умеренных количествах, тогда они не нанесут твоему здоровью никакого вреда. Чтобы снизить риск, ты можешь есть только белок, так как весь холестерин содержится в желтке.

Старайся не употреблять в пищу насыщенные жиры

Очень важно максимально сократить потребление насыщенных жиров, ведь они содержат много холестерина. Этот тип жира содержится в говядине, свинине, сливочном масле, сыре, цельном молоке и гидрогинезированном масле.

Попробуй заменить эти продукты рыбой, птицей, овощами и оливковым маслом.

Ожирение и лишний вес - твои злейшие враги

Ожирение и лишний вес негативно влияют на здоровье в целом, но сильнее всего они перегружают сердечно-сосудистую систему. Лишний вес напрямую связан с высоким уровнем холестерина в крови.

Если ты страдаешь от ожирения или лишнего веса, очень важно посоветоваться с диетологом и вместе разработать диету, которая поможет тебе избавиться от ненужных килограммов.

Избавься от вредных привычек

Сидячий образ жизни и злоупотребление алкоголем и сигаретами имеет прямую связь с образованием плохого холестерина в организме. Если ты хочешь быть здоровой, избавься от этих привычек как можно скорее.

Ешь сырой чеснок

Употребление сырого чеснока в пищу - это одно из самых эффективных средств для снижения уровня холестерина в крови.

В нем содержатся антиоксиданты и полезные питательные вещества, которые помогают очистить кровеносные сосуды, делают их эластичными и мешают холестерину откладываться на стенках артерий.

Ешь сырой чеснок натощак, чтобы извлечь из него максимум пользы.

Употребляй в пищу семена льна

Семена льна - это натуральный растительный источник омега-3 кислот, необходимых для очищения артерий от холестерина.

1-2 ложки льняного семени один раз в день не позволят холестерину накапливаться в артериях и защитят их от обструкции. Семена льна также можно добавлять в салаты, коктейли и десерты.

Ешь яблоки

Благодаря высокому содержанию пектина, яблоки идеально подходят для снижения уровня холестерина в крови. Эти фрукты очищают артерии и не позволяют холестериновым бляшкам прикрепляться к их стенкам.

Пей настой из баклажанов и канареечного семени

Вода из баклажанов и канареечного семени - это натуральное средство, которое используется для снижения веса и уровня холестерина в крови.

Чтобы приготовить это средство, смешай две столовые ложки канареечного семени и один баклажан среднего размера, нарезанный на ломтики. Переложи смесь в кастрюлю, добавь 1 литр воды и нагревай ее на медленном огне.

Когда смесь начнет кипеть, оставь ее на огне еще на 20 минут. Когда смесь будет готова, сними ее с огня, добавь к настою лимонный сок и пей его каждый день натощак.