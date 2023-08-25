5 домашних средств, которые помогут победить усталость
Усталость является распространенным симптомом, который может возникнуть в результате плохого качества сна, напряженного рабочего дня или утомительного путешествия.
Физическая и психическая усталость может нарушить ваши планы, вызывая в организме внезапную слабость и невозможность сконцентрироваться.
В большинстве случаев это состояние исчезает после нормального отдыха или здоровой пищи. Тем не менее, иногда это может быть реакцией организма на какую-либо болезнь, и тогда человек чувствует усталость постоянно.
К счастью, благодаря активным веществам, содержащимся в различных натуральных продуктах, это состояние можно лечить при помощи домашних средств, которые не только очень полезны, но и стоят совсем не дорого.
На этот раз мы хотим поделиться 5 домашними рецептами против усталости, вспомните о них, когда вы захотите купить синтетический продукт-энергетик, ведь они гораздо полезнее.
1. Чай из имбиря поможет победить усталость
Корень имбиря известен своими противовоспалительными и болеутоляющими свойствами, которые эффективно действуют против боли и дискомфорта в мышцах.
Высокое содержание антиоксидантов способствует выведению токсинов из организма, а также снижает вред, вызванный воздействием свободных радикалов.
Его употребление оказывает стимулирующее воздействие на нервную систему, что дает нам новый запас энергии и повышает работоспособность.
Ингредиенты
- 1 чайная ложка тертого имбиря (5 г)
- 1 стакан воды (250 мл)
Как его приготовить?
- Вскипятите чашку воды, а затем положите в нее тертый имбирь.
- Дайте напитку настояться в течение 10 минут, процедить и сразу же пейте.
- Вы можете пить до трех чашек этого чая в день.
2. Напиток из овса
Овес содержат углеводы и клетчатку, которыеувеличивают запасы энергии тела, одновременно снижая чувство усталости.
Он считается одним из самых полезных для здоровья продуктов, поскольку улучшает пищеварение и здоровье сердечно-сосудистой системы.
Ингредиенты
- 2 столовые ложки овсянки (20 г)
- 1 стакан овсяного молока (200 мл)
- Мед (по желанию)
Как его приготовить?
- Смешайте 2 столовые ложки овсяных хлопьев с молоком и добавьте немного меда, если вы предпочитаете более сладкий вкус.
- Взбивайте в блендере несколько минут, и пейте сразу же.
- Этим коктейлем можно наслаждаться в любое время суток.
3. Смузи из яблока, апельсина и лимона
Этот вкусный напиток, помимо того, что обладает восстановительным эффектом, идеально подходит для усиления защитных сил организма и профилактики различных заболеваний.
Он обеспечивает нас значительным количеством витамина С и является источником клетчатки, которая помогает нашему телу в утилизации отходов.
Ингредиенты
- 2 яблока
- 5 апельсинов
- 1 лимон
- ½ стакана воды (100 мл)
Как его приготовить?
- Помойте и нарежьте яблоки, не снимая с них кожуру.
- Выжмите сок из апельсинов и лимона.
- Добавьте ингредиенты в блендер вместе с водой и взбивайте до однородного состояния.
- Подавайте на стол сразу же, не фильтруя и желательно на пустой желудок.
4. Чай из женьшеня
Корень женьшеня очень полезен для здоровья благодаря высокому содержанию витаминов и минералов. Его регулярное употребление является отличной профилактикой от многих болезней, а также снимает чувство истощения,связанное со стрессом и перегруженностью на работе.
Ингредиенты
- 1 кусочек корня женьшеня
- 1 стакан воды (250 мл)
- мед (по желанию)
Как его приготовить?
- Поставьте воду нагреваться, когда она закипит, добавьте в нее корень женьшеня и оставьте вариться в течение двух минут на медленном огне.
- Снимите с огня, дайте постоять и процедите получившуюся жидкость.
- Для того, чтобы усилить эффект этого напитка, добавьте немного меда.
- Пейте этот чай один раз в день, в моменты когда чувствуете усталость.
5. Смузи из йогурта и банана
Смузи из банана и йогурта это очень полезный напиток, который благодаря содержанию клетчатки, минералов и витаминов широко используется для уменьшения физической и умственной усталости.
Мы также добавим в него зародыши пшеницы, клубнику и молоко, ингредиенты содержащие углеводы и обладающие антиоксидантными свойствами, которые замедляют окислительные повреждения клеток, уменьшают чувство голода и слабости.
Ингредиенты
- 1 чашка простого йогурта без добавок (240 г)
- 1 банан
- 3 столовые ложки зародышей пшеницы (30 г)
- 5 ягод клубники
- ½ чайной ложки ванильного экстракта (2,5 г)
- 1 столовая ложка обезжиренного молока (10 мл)
Как его приготовить?
- Порежьте банан и помойте клубнику.
- Поместите в блендер вместе с остальными ингредиентами и взбивайте в течение нескольких минут до получения однородной и кремообразной массы.
- Пейте сразу же.
Любой из этих домашних рецептов поможет побороть усталость, чтобы быть более активными и счастливыми.
Тем не менее, важно, чтобы вы сочетали их применение со здоровым сном, сбалансированной диетой и практикой методов релаксации, например, йоги.
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