Офтальмолог развенчал популярный миф о чтении и зрении

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы "Жить здорово!" развеял распространенный миф о зрении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cпециалист объяснил, что чтение в транспорте не влияет на остроту зрения.

Гостья передачи рассказала, что часто читает в транспорте, и предположила, что именно из-за этого у нее ухудшается зрение. "Влиять на остроту зрение или на прогрессирование близорукости чтение в транспорте не может", - опроверг Коновалов заблуждение женщины.

Офтальмолог добавил, что не может назвать привычку читать в транспорте полезной, однако подчеркнул, что она не вызывает проблем со зрением. "Проблема в другом - если у вас неправильно подобраны очки, то тут проблема и в транспорте, и в работе за компьютером, каждому расстоянию нужны специальные очки", - заключил он.