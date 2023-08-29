Офтальмолог развенчал популярный миф о чтении и зрении
Врач-офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы "Жить здорово!" развеял распространенный миф о зрении.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cпециалист объяснил, что чтение в транспорте не влияет на остроту зрения.
Гостья передачи рассказала, что часто читает в транспорте, и предположила, что именно из-за этого у нее ухудшается зрение. "Влиять на остроту зрение или на прогрессирование близорукости чтение в транспорте не может", - опроверг Коновалов заблуждение женщины.
Офтальмолог добавил, что не может назвать привычку читать в транспорте полезной, однако подчеркнул, что она не вызывает проблем со зрением. "Проблема в другом - если у вас неправильно подобраны очки, то тут проблема и в транспорте, и в работе за компьютером, каждому расстоянию нужны специальные очки", - заключил он.
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