Нарколог назвал ранние признаки алкоголизма

К ранним признакам алкоголизма относятся переход на крепкие алкогольные напитки и увеличение доз спиртного. Об этом в беседе с "Газетой.RU" рассказал главный врач клиники "АлкоСпас", нарколог Александр Поликарпов.

По словам нарколога, о формировании зависимости в первую очередь свидетельствует неспособность контролировать объем потребляемых спиртных напитков. "Переносимость большого количества выпивки, переход с легких алкогольных напитков на крепкие говорит о появлении толерантности, организм "привыкает" перерабатывать этиловый спирт часто и в возрастающем количестве", - объяснил он.

Сокращение периодов трезвости Поликарпов также назвал тревожным признаком. Он указал, что человек сначала пьет по праздникам, потом по выходным, а вскоре начинает сам искать повод выпить и вовлечь в процесс окружающих.

"Согласно ВОЗ, допустимая доза алкоголя включает до 50-60 мл этанола в день. Но при этом стоит понимать, что не существует безопасной дозы. Любое количество алкоголя формирует со временем зависимость и наносит вред организму", - отметил он.

Заметив симптомы алкоголизма, Поликарпов посоветовал сразу обращаться к психологу или другим специалистам. По его словам, игнорирование зависимости приводит к ее прогрессированию, запоям, нарушениям норм социального поведения и серьезным заболеваниям внутренних органов.