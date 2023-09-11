Эксперты рассказали, почему не стоит спать на животе

Специалисты рассказали, почему они не рекомендуют людям спать на животе, пишет LADBible. По их мнению, такая поза создает дополнительную нагрузку на позвоночник и внутренние органы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут СМИ, недавние опросы показали, что около семи процентов респондентов спят на животе, однако, как уверяют мануальные терапевты, такая поза для сна может принести больше вреда, чем пользы. Специалисты объяснили, что при таком положении тела на позвоночник и внутренние органы человека создается дополнительная нагрузка.

"Cпина - часть тела, которую люди и так напрягают больше всего в повседневной деятельности", - говорится в заявлении.

Кроме того, сон на животе может спровоцировать боли в шее и в плечевом суставе, считают эксперты.

"Несколько подушек могут служить в качестве бортиков, которые не позволят вам перевернуться на живот ночью", - посоветовал доктор Банг из Кливлендской клиники.