Найден способ улучшить сон при хроническом стрессе

Ученые из Университета Цзинань доказали, что яркий свет улучшает сон у мышей, испытывающих стресс, а также определили нервный путь, лежащий в основе этого эффекта. Исследование опубликовано в журнале PLOS Biology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что лечение ярким светом улучшает сон у людей с нарушениями сна, но как оно работает, и эффективно ли при нарушениях сна, вызванных стрессом, было неизвестно. Исследователи предположили, что за этот эффект отвечает часть мозга латеральная хабенула, поскольку она не только получает световые сигналы от глаз, но и может влиять на другие части мозга, регулирующие сон.

В экспериментах на мышах ученые выяснили, что хронический стресс привел к удлинению фазы медленного сна. Им удалось вернуть сон мышей в норму, воздействовав на них ярким светом. Такой же эффект имело "выключение" латеральной хабенулы у мышей, подвергшихся стрессу. Напротив, активация этой зоны приводила к удлинению фазы медленного сна у мышей, не подвергавшихся стрессу.

Затем, поочередно активируя различные нейроны этой зоны, исследователи обнаружили клетки, играющие ключевую роль в нарушении сна при стрессе. Также они выяснили, что светочувствительные нейроны в латеральном коленчатом ядре (LGN) естественным образом замедляют работу нейронов латеральной хабенулы. Это объясняет, почему лечение ярким светом может уменьшить вызванные стрессом нарушения медленного сна.

Обнаруженные учеными механизмы могут позволить в будущем разработать оптимальные методы лечения светом и, возможно, фармакологические вмешательства, направленные на этот путь.