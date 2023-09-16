Стоматолог перечислил противопоказания к отбеливанию зубов

Противопоказания к отбеливанию зубов перечислил в беседе с "Мослентой" стоматолог-хирург и ортопед, гнатолог, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic, обладатель двух патентов на изобретения в области стоматологии Вячеслав Минко. Он призвал вылечить зубы перед отбеливанием, передает Day.Az.

"Важно понимать, что отбеливание не заменяет собой все остальные процедуры ухода за зубами. Прежде чем отбеливать, зубы нужно вылечить. Открытые кариозные полости, пародонтит, повреждения эмали - все это противопоказания к отбеливанию".

Отбеливание невозможно сделать при наклеенных брекетах, а после их удаления лучше подождать несколько месяцев, отметил стоматолог.

"Точные сроки подскажет врач, который оценит состояние зубов и назначит оптимальное время как для профессиональной чистки зубов, так и для отбеливания", - пояснил он.

Пломбы, коронки и протезы сами по себе, по словам врача, противопоказаниями не считаются, но при отбеливании может случиться несоответствие оттенков, что выглядит неэстетично.

Отбеливание не делают женщинам в период беременности и лактации, детям с молочными зубами и людям с аллергией на перекись водорода, продолжил Минко. Осторожно к отбеливанию следует относиться пациентам с онкологией - им следует проконсультироваться со своим лечащим врачом и в любом случае предупредить стоматолога о заболевании.

"И после того, как зубы изменят оттенок и станут белее, за ними нужно по-прежнему тщательно ухаживать в домашних условиях, используя не только зубную щетку, но также ирригатор и зубную нить", - подчеркнул стоматолог.