Перечислены способы предотвратить появление боли в пояснице

Боль в нижней части спины появляется из-за тяжелой работы, длительного пребывания в неудобной позе, малоподвижного образа жизни и при некоторых болезнях, рассказал реабилитолог Владимир Бондаренко. Способы предотвратить появление неприятных ощущений в пояснице он перечислил "Ленте.ру".

По словам Бондаренко, избежать болей в спине поможет контроль осанки и позы во время работы. Врач рекомендовал работающим сидя людям следить за тем, чтобы колени были приподняты по отношению к тазу, а под поясницу класть небольшую подушку. Полезно также периодически вставать со стула и устраивать разминку, добавил он.

"Боли в пояснице можно избежать, создав комфортное спальное место с жестким матрасом и эргономичной подушкой. Во сне спина должна отдыхать, а не напрягаться", - сказал Бондаренко.

Реабилитолог предупредил, что при поднятии тяжелых предметов не стоит переносить всю нагрузку на позвоночник. Лучше всего, отметил он, согнуть ноги в коленях, а затем осторожно выпрямить их. При этом важно равномерно распределить вес между обеими руками, чтобы избежать перенапряжения с одной стороны.

Кроме того, Бондаренко посоветовал держать спину в тепле для предотвращения переохлаждения, регулярно заниматься спортом, больше двигаться в быту для укрепления мышц. Также он призвал отказаться от вредной пищи: фастфуда, острого, соленого, алкоголя - это поможет наладить пищеварение и избежать набора веса, который также может спровоцировать боли в области поясницы.