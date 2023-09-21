Наши пальцы и пятки ежедневно контактируют с различными поверхностями (напольные покрытия, чулки, обувь и пр.). В результате постоянного трения и давления кожа становится грубой. А у вас тоже шершавая кожа на ступнях?

Тогда наша статья для вас. В ней мы расскажем о 7 домашних средствах, которые помогут решить эту проблему.

Шершавая кожа на ступнях и натуральные средства для ее смягчения

Все эти средства вы легко сможете приготовить в домашних условиях.

1. Аспирин

Измельчите 6 таблеток аспирина и смешайте их в одной емкости с 1 столовой ложкой воды и таким же количеством лимонного сока. У вас должна получиться однородная масса, которую нужно будет нанести непосредственно на проблемный участок кожи.

Накройте ноги полотенцем и подождите 30 минут. Затем смойте смесь теплой водой и удалите омертвевшую кожу при помощи пилки или пемзы.

Тщательно высушите кожу. Повторяйте данную процедуру 2 раза в неделю. Результат вы заметите сразу же.

2. Яблочный уксус

Возьмите 1/2 чашки натурального яблочного уксуса и замочите в нем половину кусочка хлеба. Нанесите получившуюся смесь на кожу ступней. Замотайте тканью и оставьте для воздействия на всю ночь.

На следующий день не забудьте нанести увлажняющий крем. Так вы сможете усилить эффект. И помните: ключ к успеху - в постоянстве.

3. Чай из ромашки

Шершавая кожа ступней смягчается, если погрузить ноги в ванночку с горячей водой и 4 пакетиками сушеной ромашки. Через 30 минут обработайте кожу пемзой или специальной пилкой. Это поможет удалить мертвые клетки и значительно улучшит внешний вид кожи.

4. Пищевая сода

Процедура похожа на предыдущие, эффект также будет схожим: шершавая кожа станет более мягкой и гладкой. В емкость с горячей водой положите 3 столовые ложки пищевой соды, затем погрузите в нее ноги. Время воздействия составляет 10 минут.

Отшелушивающие свойства соды идеально подходят для удаления омертвевшей кожи. Для получения наилучшего результата используйте пемзу или специальную пилку.

5. Увлажняющий лосьон и вазелин

Существует множество процедур, которые помогают смягчить огрубевшую кожу ступней. Если вы будете проводить их регулярно, то сможете улучшить внешний вид своих ног.

Во-первых, необходимо погрузить ноги в ванночку с теплой водой без добавления мыла (чтобы сохранить натуральные масла и не пересушивать кожу). Затем удалите шершавую кожу при помощи пемзы и ополосните ноги. Не забудьте также тщательно промыть пемзу после процедуры (это продлит срок ее службы).

Затем нанесите на кожу увлажняющий лосьон (массируйте кожу в течение 3 минут после того, как вытащите их из воды). Хорошо, если это будет мазь на масляной основе. Только не стоит наносить ее на кожу между пальцами, чтобы минимизировать риск развития грибка.

Затем нанесите на кожу ступней вазелин и наденьте на ночь носочки. Утром просто ополосните ноги теплой водой с нейтральным мылом.

6. Мед, сахар и лимон

Скраб на основе меда, сахара и лимона является эффективным средством для смягчения шершавой кожи. Просто смешайте в одной емкости все ингредиенты до получения однородной массы. Используйте ее в качестве эксфолианта.

Затем нанесите на кожу ступней увлажняющий крем для тела (или специальный крем для ног). Наденьте на ноги пластиковые пакеты и оберните полотенцами. Через 20 минут их можно будет снять. Эффект вы заметите сразу: шершавая кожа станет мягкой.

7. Оливковое масло или вазелин

Погрузите ноги в емкость с теплой водой на 20 минут. Высушите кожу и обработайте ее пемзой или специальной пилкой, чтобы удалить мертвые клетки. Затем увлажните кожу при помощи оливкового масла или вазелина и наденьте носочки. Если оставить их на ночь, увлажняющий эффект будет максимальным.

Другие рекомендации

Когда ваша шершавая кожа станет мягкой и гладкой (после проведения вышеперечисленных процедур), можете следовать следующим рекомендациям:

Старайтесь носить удобную обувь, которая позволяет вашей коже дышать.

Когда вы покупаете обувь (особенно в жаркое время года), лучше делать это вечером, когда ноги уже "отекли".

Обувь на высоком каблуке не стоит носить часто.

Дезодорированная и чистая обувь предотвратит размножение грибка, развитие инфекций и появление неприятного запаха.

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