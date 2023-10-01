Найден способ вернуть злокачественные клетки в нормальное состояние

Ученые из Кембриджского университета (UC) успешно вернули клетки злокачественной опухоли нервной системы, нейробластомы, в нормальное состояние. Открытие может лечь в основу терапии, направленной на "оздоровление" опухолевых клеток вместо их уничтожения. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в журнале Developmental Cell.

По мере развития эмбриона клетки делятся и мигрируют по всему телу, где они перестают делиться и созревают для выполнения своих функций. Иногда эта программа нарушается, и клетки-предшественницы продолжают делиться. В случае клеток нейробластов, которые дают начало зрелым нервным клеткам, это приводит к развитию нейробластомы - злокачественной опухоли, в основном характерной для детей.

Новый подход предполагает использование лечения, которое направлено не на уничтожение раковых клеток, а на превращение их в нормальные неделящиеся клетки.

Терапия включает два препарата: палбоциклиб, используемый для лечения определенных типов рака молочной железы, и ретиноевую кислоту, используемую у пациентов с нейробластомой и высоким риском рецидива. Обработка клеток нейробластомы в лаборатории палбоциклибом приводила к значительному замедлению их деления и формированию зрелых нервов. Препарат также увеличивал продолжительность жизни мышей с нейробластомой. Ретиноевая кислота повышала эффективность палбоциклиба.