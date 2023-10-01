Стало известно о пагубном действии перекиси водорода на здоровье
Перекись водорода может стать причиной ухудшения здоровья. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет медицинский журнал Annals of Emergency Medicine со ссылкой на собственное исследование.
В материале издания указано, что высокие дозы перекиси водорода могут вызывать проблемы со здоровьем, способствовать росту раковых клеток, а также привести к инсульту, инвалидности и трагическим последствиям. В исследовании отмечается, что прием препарата внутривенно и перорально не проходил клинические исследования и не был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. При этом заявления о том, что перекись водорода может вылечить практически любые болезни, не получили широкого распространения в СМИ.
В доказательной медицине перекись используется для местного обеззараживания гнойных ран, областей капиллярных кровотечений, для наружной дезинфекции при стоматите, ангине, гинекологических заболеваниях. Кроме того, сообщается, что при передозировке - применении внутрь свыше трех миллилитров препарата - возможен летальный исход.
В феврале 2023 года стало известно, что ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха обнаружили высокие уровни перекиси водорода в клетках рака поджелудочной железы. Ученые выяснили, что содержание препарата в раковых клетках поджелудочной железы значительно повышено по сравнению с другими молекулами АФК. Кроме того, исследователи выяснили, что мутации, способствующие развитию рака поджелудочной, приводят к снижению выработки ферментов, расщепляющих перекись водорода.
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