Врач перечислила привычки, разрушающие сердце

Среди привычек, которые разрушают сердце, можно выделить несколько основных. Первая из них - курение. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала врач-кардиолог "СМ-Клиника" Анастасия Фомичева.

"Никотин и другие химические вещества повышают риск развития не только заболеваний легких, но и сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца", - объяснила она.

К разрушающим сердце привычкам относится и неправильное питание.

"Чрезмерное потребление насыщенных жиров и сахара может привести к повышению уровня холестерина в крови, развитию атеросклероза, появлению бляшек в сосудах и в дальнейшем к риску развития инфаркта миокарда или инсульта. Любители поесть соленое могут провоцировать повышение давления и задержку жидкости (отеки)", - подчеркнула врач.

На развитие болезней сердца влияет также малоподвижный образ жизни.

"Отсутствие регулярной физической активности и сидячая работа увеличивает риск развития ожирения, гипертонической болезни, а также может привести к развитию сахарного диабета", - добавила кардиолог.

Еще одной вредной привычкой является чрезмерное употребление алкоголя. Это может привести к повышению артериального давления, развитию нарушений ритма, повреждению миокарда и, как следствие, к развитию алкогольной кардиомиопатии.

"А постоянный стресс повышает уровень адреналина и кортизола в крови, что может привести к повышению артериального давления, тахикардии и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Недостаток сна, смена циркадных ритмов приводят к развитию ожирения, гипертонии, аритмии", - резюмировала она.