Вирусолог перечислил группы риска из-за нового штамма «пирола»

В группы риска из-за штамма коронавируса "пирола", нового подварианта "омикрона", находятся пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет и есть хронические заболевания. Об этом заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета Михаил Костинов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Независимо какой природы: нервная система, сердечно-сосудистая система, заболевания почек, печени, метаболические, сахарный диабет - они являются группой риска", - сообщил специалист.

По его мнению, на фоне риска вируса людям старше 60 лет нужно делать прививки от коронавируса, это приоритетная группа для вакцинации. С мнением Костинова согласился доктор биологических наук Алексей Аграновский - он рекомендовал сделать прививку обновленной вакциной "Спутник" с геном белка шипа новых актуальных штаммов.