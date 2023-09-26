Найден способ восстановления ходьбы после повреждения спинного мозга

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Гарвардского университета нашли способ восстановления спинного мозга после повреждения. Исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, что мыши, подвергнутые новой терапии, смогли снова ходить после серьезной травмы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Суть нового метода заключается в стимуляции стремительного роста аксонов - выступов нейронов, позволяющих нервным клеткам "общаться" друг с другом. Специалисты сосредоточились на вопросе, как регенерация аксонов из определенных субпопуляций нейронов в их естественных целевых областях может привести к функциональному восстановлению после повреждения спинного мозга у мышей. Команда впервые использовала расширенный генетический анализ, что позволило выявить группы нервных клеток, которые способствуют улучшению двигательной способности после частичного повреждения спинного мозга.

Оказалось, что восстановление происходит эффективнее, если использовать химические сигналы для привлечения и направления регенерации аксонов в целевую область в поясничном отделе спинного мозга.

Другими словами, целенаправленное лечение помогает сделать процесс восстановления ходьбы быстрее. Для этого необходимо сначала выявить и регенерировать аксоны, связанные с функциональными нарушениями нейронов, а затем определить химические вещества, привлекающие аксоны к естественным мишеням ниже травмы.