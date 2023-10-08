Названы продукты, укрепляющие сосуды при диабете

Продукты с содержанием витамина C, рутина, хрома и омега-3 жирных кислот помогут укрепить сосуды при диабете. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az.

По словам эксперта, сахарный диабет негативно влияет на сосуды. Поэтому необходимо придерживаться правильного питания, чтобы улучшить их состояние и замедлить патологические изменения.

"Обязательно нужны антиоксиданты. Черника, ежевика и голубика особенно полезны для мелких сосудов. Они улучшают проницаемость последних, укрепляют их и предотвращают потерю зрения при диабете. Как правило, повреждение обычно начинается именно с мелких сосудов", - отметила специалист.

"Диабетику полезны продукты, которые содержат хром. Это может быть какао без сахара, рыба, морепродукты, брокколи. Хром помогает провести сахар в клетку, убрать его из кровяного русла. То есть последнее страдает уже меньше", - сказала Елена Соломатина.