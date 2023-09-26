Перечислены самые смертоносные вирусы на планете

Первые места среди самых смертоносных вирусов на планете занимают ВИЧ, вирус лихорадки Денге, вирусы гепатитов и SARS-CoV2, рассказал "Газете.Ru" вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов, передает Day.Az.

"На первое место я, наверное, поставил бы ВИЧ. Он поражает клетки иммунной системы. На данный момент есть только два случая излечения от этого вируса, достигнутые очень дорогим способом. А разработать вакцину против него пока так и не удалось, несмотря на десятки попыток это сделать. Потому что он ускользает от иммунного ответа", - рассказал Нетесов.

На второе место специалист поставил вирус лихорадки Денге, постоянных очагов которого в России пока нет. Вакцина от него пока не разработана, однако испытываемые сейчас кандидатные препараты дают весьма неплохой защитный эффект.

"Лихорадка Денге начала распространяться по миру несколько десятилетий назад. Комары Aedes aegypti и Aedes albipictus (так называемые тигровые комары) продолжают сами распространяться по странам тропиков и субтропиков и эту инфекцию разносить. Она раньше встречалась только в ограниченных областях тропического пояса, а сейчас разошлась по всему тропическому поясу и большей части субтропиков. И реально каждый год в мире выявляют до 40 млн заболевших", - отметил вирусолог.

На третье место специалист поставил все вирусные гепатиты, а на четвертое - SARS-CoV2.

"В США в 2020 году он явился четвертой по значимости причиной смертности - после сердечно-сосудистых, раковых заболеваний, аварий и несчастных случаев. Да и у нас в России, по данным Демографического ежегодника Росстата 2021 года, смертность в 2020 году сравнении с 2019-м возросла на целых 15%! Такого роста смертности у нас в предыдущие 20 лет не случалось!" - заключил ученый.