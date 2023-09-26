Найдена связь между вакцинацией и риском болезни Альцгеймера

Ученые из Техасского университета в Хьюстоне выяснили, что профилактическая вакцинация против столбняка, дифтерии, опоясывающего лишая и других инфекций снижает риск развития болезни Альцгемера. Исследование опубликовано в Journal of Alzheimer's Disease, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Медики проанализировали данные пациентов в возрасте 65 лет и старше, у которых не было деменции в начале исследования. Ученые сравнили две группы пациентов: вакинированных и невакцинированных. Заболеваемость болезнью Альцгеймера оценили спустя восемь лет.

У пациентов, получивших вакцину Tdap/Td (столбняк, дифтерия, коклюш/столбняк, дифтерия), вероятность развития болезни Альцгеймера была на 30% ниже, чем у их непривитых сверстников: заболели 7,2% вакцинированных и 10,2% непривитых пациентов.

Вакцинация от опоясывающего лишая была связана с уменьшением риска болезни Альцгеймера на 25%: заболели 8,1% вакцинированных и 10,7% непривитых пациентов.

При вакцинации от пневмококка риск развития заболевания был ниже на 27%: деменцию диагностировали у 7,92% вакцинированных и 10,9% непривитых пациентов.

Ученые отметили, что три новых антиамилоидных антитела, которые предназначены для лечения болезни Альцгеймера, показали, что они замедляют прогрессирование заболевания на 25%, 27% и 35%. То есть влияние вакцинации на риск деменции сравнимо с использованием новейших препаратов против болезни Альцгеймера.

Авторы предполагают, что снижение риска болезни Альцгеймера при вакцинации связано с несколькими механизмами. Возможно, вакцины помогают иммунным клеткам избавляться от токсичных белков, связанных с деменцией. Кроме того, защита от таких инфекций, как опоясывающий лишай, снижает риск развития воспаления в нервной системе. Ранее оно было признано фактором риска деменции.

Взрослым необходима ревакцинация Td или Tdap каждые 10 лет, чтобы поддерживать высокий уровень защиты от столбняка и дифтерии, серьезной бактериальной инфекции, которая обычно поражает слизистые оболочки носа и горла.

Также Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США рекомендуют взрослым в возрасте 50 лет и старше, а также взрослым в возрасте 19 лет и старше, которые имеют или будут иметь ослабленную иммунную систему из-за болезни или терапии заболеваний, получить две дозы вакцины против опоясывающего лишая.

Вакцина против пневмококка защищает от пневмонии, менингита, инфекции носовых пазух, инфекций крови и среднего уха. Они часто встречается у детей раннего возраста, но пожилые люди подвергаются большему риску тяжелого протекания болезни и летального исхода. Поэтому CDC рекомендуют вакцинацию для всех детей младше 5 лет и всех взрослых в возрасте 65 лет и старше.

Предыдущее исследование ученых показало, что у людей, получивших хотя бы одну вакцину против гриппа, вероятность развития болезни Альцгеймера была на 40% ниже, чем у их непривитых сверстников.

"Мы и другие исследователи выдвигаем гипотезу о том, что иммунная система ответственна за дисфункцию клеток головного мозга при болезни Альцгеймера. Полученные данные свидетельствуют о том, что вакцинация оказывает более общее воздействие на иммунную систему, снижая риск развития болезни Альцгеймера", - заявили авторы.