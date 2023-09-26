Выявлена омолаживающая мозг молекула

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) и Университета Квинсленда (Австралия) выяснили, что одна и та же молекула отвечает за улучшение когнитивных функций в результате переливания молодой крови и физических упражнений, а также опосредует действие гормона долголетия klotho. Результаты исследования опубликованы в журналах Nature, Nature Aging и Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во всех трех типах вмешательства в процесс старения человека, испытываемых в настоящее время в лаборатории, отвечает тромбоцитарный фактор 4 (PF4). Этот цитокин вырабатывается тромбоцитами, участвует в образовании тромбоцитарных сгустков и способствует свертыванию крови. В новых исследованиях показано, что под его воздействием когнитивные функции старых мышей возвращаются к уровню среднего возраста, а молодые мыши становятся умнее.

Еще в 2014 году было обнаружено, что плазма, состоящая из крови, из которой были удалены эритроциты, оказывает эффект, напоминающий парабиоз, когда объединяются кровеносные системы молодого и старого животного. Плазма молодой крови, введенная старым животным, оказывала восстанавливающее действие, при этом она содержала гораздо больше PF4, чем плазма старой крови.

Эксперименты с введением PF4 старым животным показали те же результаты, что и при введении плазмы, нормализовав функции иммунной системы в теле и мозге. Животные, получавшие тромбоцитарный фактор 4, лучше справлялись с различными задачами на память и обучение. Это объясняется тем, что PF4 уменьшает молекулы, способствующие хроническому воспалению в мозге, что приводит, в свою очередь, к большей пластичности мозга.

Хотя белок клото, чье уменьшение с возрастом связано со старением, никогда не достигает мозга при введении в кровь, было показано, что он также способствует улучшению когнитивных функций. Это воздействие косвенно и опосредуется тромбоцитарным фактором 4. PF4 оказал сильное влияние на гиппокамп, область мозга, отвечающую за консолидацию долговременной памяти, где усиливалось формирование новых нейронных связей на молекулярном уровне. Также ученые выяснили, что тромбоциты выделяют PF4 в кровоток после физических упражнений.