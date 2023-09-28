Впервые протестирована новая форма клеточной иммунотерапии рака мозга

Ученые из Немецкого центра исследований рака и Университетского медицинского центра Мангейма впервые протестировали новую форму клеточной иммунотерапии против опухолей головного мозга. Выводы исследования опубликованы в журнале Neuro-Oncology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Среди одного из самых передовых методов иммунотерапии - адаптивная Т-клеточная терапия. Она подразумевает выделение Т-клеток у пациента, их модификацию в лабораторных условиях, культивирование, а затем обратное введение пациенту.

Теперь специалисты разработали особый подход - они создали трансгенные клетки с Т-клеточным рецептором. При этом способе лечения больным с опухолью головного мозга сначала вводили антигенный фрагмент белка NLGN4X, который задействован в образовании синапсов. NLGN4X содержится в больших количествах в клетках глиобластомы (опухоли мозга), но практически не присутствует в здоровом мозге. Затем из крови пациентов выделили Т-клетки, которые были активированы NLGN4X. В результате эти клетки несли Т-клеточный рецептор, который распознает антиген, связанный с глиобластомой.

Однако этот метод позволял получить лишь несколько подобных клеток, которых для полноценной терапии недостаточно. Чтобы преодолеть эту проблему, команда выделила ген, кодирующий специфичный для NLGN4X Т-клеточный рецептор. После чего они ввели его в Т-клетки из донорской крови, а также в культивируемые в чашке.

Полученные клетки Т-клетки уничтожали опухолевые клетки головного мозга в лабораторных чашках (in vitro). В эксперименте на мышах с раком мозга подход показал эффективность у более чем 40 процентов испытуемых. У животных уменьшились опухоли, а они сами прожили дольше, чем сородичи из контрольной группы.