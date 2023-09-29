Специалист рассказала о влиянии питания на бессонницу

Причиной бессонницы может быть не лишний стакан кофе, а перекус чипсами или солеными орешками перед сном, предупредила сомнолог Кэтрин Холл.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, о мешающих сну продуктах она рассказала в беседе с Daily Mirror.

По словам Холл, соленая еда может быть причиной бессонницы, хотя это и не так очевидно, как в случае со сладкими продуктами. "Если вы не можете заснуть или спокойно спать, причиной может быть соль. Богатая солью еда задерживает воду, повышает давление. Телу труднее полностью отключиться после чипсов или соленых орешков", - объяснила она.

Из-за этого, продолжила Холл, сон становится поверхностным, человек чаще встает в туалет. Вместо соленых перекусов Холл посоветовала съесть перед сном банан.