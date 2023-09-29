Назван продукт, повышающий риск образования камней в почках

Ученые из Северного Сычуаньского медицинского колледжа выяснили, что потребление добавленных сахаров может увеличить риск образования камней в почках. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В новом исследование ученые проанализировали данные о 28 303 взрослых женщин и мужчин, собранные с 2007 по 2018 год в рамках Национального исследования состояния здоровья и питания США (NHANES). Участники самостоятельно сообщали о том, имелись ли у них камни в почках. Для оценки питания пациентов спросили, ели ли они сиропы, мед, декстрозу, фруктозу или чистый сахар в течение последних 24 часов. Опрос провели дважды: в личном интервью, а затем через 3-10 дней по телефону.

Анализ показал, что чем выше доля добавленных сахаров в рационе участников - тем больше у них шансов иметь камни в почках. Пациенты, которые получали более 25% своей общей энергии (примерно 500 ккал и больше) из добавленных сахаров, имели на 88% больше шансов на образование камней в почках, чем те, кто потреблял из них менее 5% калорий.

Исследователи сделали поправку на вес, возраст, пол, доход, качество питания, наличие диабета и статус курения. Качество питания оценивали с помощью индекса здорового питания (HEI-2015), который учитывал употребление полезных фруктов, овощей и цельнозерновых и потенциально вредных продуктов: очищенных зерен, соли и насыщенных жиров.

Результаты предполагают, что ограничение потребления добавленного сахара может помочь предотвратить образование камней в почках. Тем не менее, исследование было наблюдательным, и доказывает лишь корреляцию, но не причинно-следственную связь.

Добавленные сахара встречаются в обработанных пищевых продуктах, но особенно много их в газированных и фруктовых напитках, конфетах, мороженом, пирожных и печенье. Общие симптомы камней в почках - сильная боль, тошнота, рвота, лихорадка, озноб и кровавая моча. В долгосрочной перспективе они могут привести к инфекциям, нарушению оттока мочи из почек (гидронефрозу) и почечной недостаточности. Чаще камни в почках образуются у взрослых мужчин, людей с ожирением, хронической диареей, обезвоживанием, воспалительными заболеваниями кишечника, диабетом и подагрой.