Ученые выявили новый механизм развития болезни Альцгеймера

Австралийские ученые из больницы Святого Винсента в Сиднее выявили новый механизм развития болезни Альцгеймера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Neurodegeneration.

В ходе работы команда восстановила разрушенные в мозге пациента с болезнью Альцгеймера синапсы (связующие элементы нейронов, помогающие передавать информацию). Это позволило сохранить память без необходимости удалять какие-либо скопления бета-амилоидного белка, долгое время ассоциируемого с деменцией.

Ранее уже предполагалось, что синапсы могут быть связаны с памятью, а нарушения в их структуре могут вызывать ее потерю, однако доказать это не удавалось. Теперь специалисты продемонстрировали, что предотвращение разрушения синапсов можно использовать для лечения нейродегенеративного заболевания. Они смогли достичь этого путем редактирования РНК.