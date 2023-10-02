Ученые выявили новый механизм развития болезни Альцгеймера
Австралийские ученые из больницы Святого Винсента в Сиднее выявили новый механизм развития болезни Альцгеймера.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Neurodegeneration.
В ходе работы команда восстановила разрушенные в мозге пациента с болезнью Альцгеймера синапсы (связующие элементы нейронов, помогающие передавать информацию). Это позволило сохранить память без необходимости удалять какие-либо скопления бета-амилоидного белка, долгое время ассоциируемого с деменцией.
Ранее уже предполагалось, что синапсы могут быть связаны с памятью, а нарушения в их структуре могут вызывать ее потерю, однако доказать это не удавалось. Теперь специалисты продемонстрировали, что предотвращение разрушения синапсов можно использовать для лечения нейродегенеративного заболевания. Они смогли достичь этого путем редактирования РНК.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре