10 продуктов, которые позволят иметь крепкий сон

Каждому из нас хотелось бы иметь здоровый и крепкий сон, ведь он является ключом к хорошему здоровью. Качество сна влияет как на нашу физическую форму, так и на эмоциональное состояние.

Когда наш организм хорошо отдыхает ночью, утро мы встречаем свежими и обновленными. Сон необходим для правильной работы всех органов и систем человеческого организма.

К сожалению, не каждый из нас может похвастаться крепким сном. Многим из нас бывает достаточно трудно уснуть. В наше время сложно кого-то удивить этой проблемой, ведь высокий темп жизни, многочисленные вопросы, которые нам приходиться ежедневно решать, а также использование современных технологий сказываются на качестве сна.

В результате проведенных исследований специалисты пришли к выводу, что правильное питание помогает легко засыпать и позволяет избежать бессонницы, передает Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru.

Так, некоторые продукты способствуют более крепкому и восстанавливающему сну. Содержащиеся в них вещества особым образом воздействуют на нервную систему человека, стимулируя выработку мелатонина и серотонина, что способствует релаксации и улучшает качество сна.

Овсянка

Как правило, обычно рекомендуется есть овсянку на завтрак. Но утро - вовсе не единственное подходящее для нее время суток. Если вам захотелось овсянки на ужин, не отказывайте себе в этом. Она благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и полезна людям, страдающим диабетом.

Порция овсянки за два - три часа до сна поможет вашему телу расслабиться, в результате чего легче будет уснуть. Этот факт имеет свое объяснение - овсянка стимулирует выработку мелатонина.

Миндаль

Горстка миндаля способствует глубокому и непрерывному сну. Дело в том, что миндаль отличается высоким содержанием триптофана и магния. Эти вещества положительно влияют на наш сон.

Мед

Если вам трудно заснуть, попробуйте добавить немного меда в чай или молоко. Содержащаяся в меде глюкоза помогает снизить уровень орексина (вещества, которое заставляет наш мозг бодрствовать).

Цельнозерновой хлеб

В цельнозерновом хлебе содержатся витамины В1 и В6. Может сочетать его с медом - в этом случае триптофан, достигнув головного мозга, трансформируется в серотонин. Как мы уже говорили выше, серотонин улучшает качество сна.

Черешня

Вам хотелось бы быстро уснуть и спать не просыпаясь в течение ночи? Для этого организм нуждается в мелатонине. Наряду с овсянкой и миндальными орехами черешня является отличным натуральным источником этого вещества. Горстка черешни вечером позволит организму настроиться на крепкий и здоровый сон.

Чай из трав

Решением проблемы со сном может стать травяной чай. Благодаря ему вы сможете легко заснуть и хорошо выспаться. Успокаивающими и расслабляющими свойствами обладают чаи из ромашки, мелиссы, лаванды, страстоцвета, липы, лимона и других целебных трав и растений.

Черный шоколад

Черный шоколад отлично подходит для любого времени суток. Кто из нас может остаться равнодушным к этому вкусному лакомству? А ведь не все знают о том, что черный шоколад стимулирует выработку серотонина. Этот гормон расслабляет наше тело и успокаивает наши эмоции.

Бананы

Бананы - отличное натуральное снотворное. Эти фрукты не только очень питательны, но и способны подарить нам крепкий и здоровый сон. Когда мы съедаем банан, наш организм начинает производить мелатонин и серотонин - гормоны, которые оказывают благоприятное воздействие на сон человека.

В одном банане содержится достаточное количество магния и калия, чтобы расслабить наши мускулы и нервы. Этим обусловлена крепкая взаимосвязь этих тропических фруктов и хорошего сна.

Горячее молоко

Наверняка, вам приходилось когда-нибудь выпивать кружку горячего молока перед сном. Это не только вкусно, но и полезно: в молоке содержится большое количество триптофана. Эта аминокислота необходима для производства гормонов сна - серотонина и мелатонина.

Курица

Курица является еще одним продуктом, содержащим триптофан. Для хорошего сна рекомендуется съесть немного курицы вместе с кусочком цельнозернового хлеба во второй половине дня.