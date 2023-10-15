С чем связана жировая болезнь печени?

Ученые из Бирмингемского университета в Британии обнаружили связь между неалкогольной жировой болезнью печени и риском возникновения психических расстройств. Выяснилось, что пациенты с этим заболеванием зачастую переедают, убеждены в неспособности контролировать собственную жизнь, а также склонны к тревожным состояниям и депрессии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) - это состояние, при котором в печени накапливается избыток жира. Осложнениями могут быть цирроз, рак печени и варикозное расширение вен пищевода.

В исследовании приняли участие 96 человек, которых ученые разделили на три группы. Первая состояла из пациентов с НАЖБП, вторая - из людей с другими заболеваниями печени, а третья - из здоровых испытуемых. Исследователи собрали информацию о психическом здоровье участников с помощью тестов.

Выяснилось, что пациенты с НАЖБП чаще демонстрировали симптомы таких заболеваний, как пограничное и антисоциальное расстройства личности, булимия, депрессия и тревожные расстройства. Из-за нарушений в работе психики испытуемые зачастую не могли соблюдать рекомендации лечащего врача, правильно питаться и заниматься фитнесом. Это приводило к отсутствию прогресса в лечении НАЖБП. Участники с другими заболеваниями печени и здоровые испытуемые не проявляли признаков психических расстройств.

Исследователи отметили, что стандартные методы лечения жировой болезни печени могут быть неэффективны для людей, склонных к заболеваниям психики. Вероятнее всего, так происходит из-за нарушений эмоционально-волевой сферы вследствие таких расстройств.