Названо главное отличие нового штамма COVID-19 «пирола»

Штамм COVID-19 "пирола" не несет особую угрозу, сообщил эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, специалист назвал главное отличие нового штамма.

""Пирола" напоминает предыдущие штаммы, но у него некоторые изменения в структуре, в связи с чем те антитела, которые хорошо действуют на предыдущие штаммы, могут не подавлять этот вирус", - рассказал он.

"Могут появляться еще сотни разных штаммов. Поэтому из-за того, что появилось новое название, оснований для беспокойства нет", - сказал Вадим Покровский.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что пациентам из групп риска по COVID-19 стоит носить маски в общественных местах. По его словам, коронавирусная инфекция продолжает мутировать, однако эти изменения, связанные с распространением и заразностью вируса, некритичны, а штаммы COVID-19 не отличаются агрессивностью.