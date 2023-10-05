Создан препарат из наночастиц для профилактики рака кишечника

Ученые из Института биомедицинских наук при Университете штата Джорджия (США) создали препарат из липидных наночастиц для профилактики рака кишечника, связанного с колитом. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmaceutics, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Препарат состоит из нанолипосом, к которым прикрепили M13 (M13-NL) - липидные наночастицы. Предыдущие работы в лабораторных культурах (in vitro) показали, что M13-NL эффективно воздействует на толстую кишку и изменяет микробиом кишечника. Кроме того, вещество способно модифицировать метаболиты микроорганизмов, которые могут предотвращать развитие хронического язвенного колита.

Теперь специалисты решили протестировать препарат на живых организмах, а также выяснить, может ли он противостоять развитию рака кишечника, спровоцированного колитом. У мышей, которым давали M13-NL, не развивались опухоли. Теперь авторы хотят провести дополнительные испытания, чтобы доказать, что лекарство можно использовать на людях.