Доказана связь между хроническим стрессом и болезнью Альцгеймера

Команда специалистов из Каролинского института доказала связь между хроническим стрессом и болезнью Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's Research & Therapy, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе работы были рассмотрены данные почти 45 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет с диагностированным хроническим стрессом или депрессией. За участниками наблюдали в период с 2012 по 2013 год. Затем полученную информацию сопоставили с данными контрольной группы, в которой было более миллиона человек в аналогичном возрасте.

Авторы обнаружили, что у людей с хроническим стрессом или депрессией чаще встречались легкие когнитивные нарушения или болезнь Альцгеймера. В частности, риск нейродегенеративного заболевания возрастал более чем вдвое у пациентов с одним из состояний. Если же человек страдал и от стресса, и от депрессии, вероятность была выше в четыре раза.