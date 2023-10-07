Ученые представили новый метод восстановления мозга при деменции

Ученые из Университета Барселоны представили новый метод восстановления мозга при деменции и других нейродегенеративных заболеваниях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты работы опубликованы в Journal of Extracellular Vesicles

В ходе исследования специалисты сосредоточились на внеклеточных везикулах (экзосомах) нервных клеток. На животной модели авторы смогли продемонстрировать технологию использования экзосом для транспортировки белков PSD-95 и VGLUT-1, необходимых для связи между нейронами. Для этого предварительно внеклеточные везикулы были выделены с помощью ультрацентрифугирования и хроматографии. Эксперимент показал, что у подопытных улучшилась синаптическая пластичность и нейронные сигнальные пути.

Технология может лечь в основу новых методов регенерации поврежденных участков мозга при нейродегенеративных заболеваниях.