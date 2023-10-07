Инфекционист заявил, что человек в среднем заражается коронавирусом раз в полгода

Человек заражается коронавирусной инфекцией в среднем раз в полгода, однако это не всегда удается подтвердить лабораторно из-за схожего с ОРВИ течения болезни. Об этом ТАСС сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает Day.Az.

"По статистике, коронавирусной инфекцией сейчас болеют раз в полгода, то есть люди заболевают повторно. В большинстве случаев это не всегда удается подтвердить лабораторно, потому что чаще всего повторные заболевания у людей протекают в форме обычного легкого ОРВИ", - рассказал Тимаков.

Он подчеркнул, что при этом бывают случаи, когда иммунитет человека не справляется с вирусом и коронавирусная инфекция вызывает осложнения и требует госпитализации. Чаще всего это происходит среди людей из групп риска.

По словам эксперта, среди врачей остро стоит вопрос о долгосрочных последствиях повторных "ударов" коронавирусной инфекции по иммунитету и органам человека. "Так как коронавирус размножается во всех органах и тканях, это может привести к быстрому старению организма, однако этот вопрос требует дальнейшего изучения", - пояснил Тимаков.