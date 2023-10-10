Названы пять снижающих риск инфаркта привычек

Как и любые другие заболевания, болезни сердца легче предотвратить, чем потом вылечить. Сделать это можно с помощью полезных привычек.

О них аif.ru рассказал врач-кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики сети клиник "Атлас" Владимир Протасов, передает Day.Az.

Снижайте количество соли - соленые продукты задерживают жидкость, что увеличивает нагрузку на сердце. Не забывайте, что много натрия содержится в хлебе, беконе, попкорне, соевом соусе, бульонных кубиках. Контролируйте количество этих продуктов и реже добавляйте соль в блюда. ВОЗ рекомендует ограничиться 5 г соли (одна чайная ложка) в день.

Употребляйте больше калия. Продукты с ним нормализуют артериальное давление. Обратите внимание на фасоль, орехи, горох, шпинат, капусту, бананы, финики. Учитывайте, что тепловая обработка уменьшает количество калия в пище.

Сократите количество сахара. Добавленные сахара повышают давление и кардиометаболические риски. Важно уменьшить именно количество обработанных продуктов, а не фруктов.

Увеличьте количество магния в рационе. Магний - кофактор (соединение, увеличивающее активность фермента) 300 ферментных систем, регулирующих в том числе синтез белка, уровень глюкозы, давление и сердечный ритм. Магнием богаты шпинат, бобовые, орехи, семена, цельнозерновые продукты.

Откажитесь от курения и алкоголя. Алкоголь увеличивает риск смертности от всех болезней. Кроме этого, не забывайте о рациональном питании, физической активности и контроле массы тела.